Sérgio Conceição está na lista do Atlético Madrid para suceder a Diego Simeone, apurou o Mais Sport. Há 12 épocas no clube da capital espanhola, o técnico argentino tem contrato até junho de 2024, mas não está descartada uma transferência para o Inter Milão. Os italianos estão insatisfeitos com Simone Inzaghi e pretendem mudar de treinador.









