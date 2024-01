Confederação do Desporto critica falta de higiene no centro de alto rendimento desportivo do Jamor

A Confederação do Desporto de Portugal (CDP) denunciou este domingo a falta de condições de higiene no Centro de Alto Rendimento do Jamor (CARJ), em Oeiras, exigindo ao Governo que tome ações para resolver a situação.

"A Confederação do Desporto de Portugal lamenta profundamente a falta de condições de higiene no Centro de Alto Rendimento do Jamor, exigindo ao Governo responsabilidades e um plano de ação urgente", lê-se no comunicado da entidade.

Segundo a CDP, "foi com enorme preocupação e perplexidade" que tomou conhecimento, através de relatos de atletas e de dirigentes e, mais recentemente, de notícias veiculadas pelos órgãos de comunicação social, da falta de condições e requisitos mínimos de higiene e salubridade nas instalações do refeitório do CARJ.

A confederação realçou as notícias que indicam que a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) inspecionou o local há cerca de um mês, na sequência de uma denúncia de atletas para infestações de baratas e percevejos, concluindo que os requisitos de higiene não estavam a ser cumpridos naquele equipamento polidesportivo de alto rendimento.

Posteriormente, e como consequência, "foi, alegadamente, instaurado um processo de contraordenação 'por incumprimento dos requisitos gerais e específicos de higiene', estando neste momento a ser 'realizadas diligências legais' para o processamento da multa", acrescentou a CDP.

"Tendo em conta este cenário inaceitável numa infraestrutura fundamental que tem como missão ser a 'casa-mãe' do Desporto português - disponibilizando todas as condições e meios necessários para os desenvolvimentos dos atletas de alta competição nacionais -, a CDP vem por este meio manifestar todo o seu repúdio relativamente a esta situação", vincou.

Para a CDP, "não é de todo admissível apresentar esta falta de condições a quem eleva o nome de Portugal ao mais alto dos mastros por esse mundo fora".

Tendo em conta "toda esta lamentável e reprovável situação, e respetivos desenvolvimentos", a CDP, instituição que congrega o movimento desportivo federado português, solicitou ao Governo esclarecimentos sobre as diligências que se encontram em curso, para apurar responsabilidades em relação a este caso grave que afeta o Desporto nacional.

Em paralelo, a CDP considerou "igualmente imprescindível que o executivo avance com o delineamento e aplicação urgente de um plano de ação de emergência, que contemple as medidas consideradas necessárias para inverter este estado de coisas e devolva ao CARJ todas as condições e dignidade que merece e necessita, para cumprir eficazmente a sua missão no futuro imediato".