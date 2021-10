A Seleção Nacional recebe este sábado, às 20h15, o Qatar, no Estádio Algarve. Estas são as escolhas de Fernando Santos, com destaque para Diogo Costa e Matheus Nunes, em estreia e logo no onze.: Diogo Costa; Diogo Dalot, Danilo Pereira, José Fonte e Nuno Mendes; William Carvalho, Matheus Nunes e João Mário; Gonçalo Guedes, Cristiano Ronaldo e André SilvaSiga o jogo AQUI