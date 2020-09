Conheça o onze escolhido por Fernando Santos para o jogo de Portugal frente à Croácia

Portugal começa a defender o título da Liga das Nações ao receber este sábado a vice-campeã mundial Croácia, em jogo do Grupo 3, a decorrer no Estádio do Dragão.



Cristiano Ronaldo é a grande ausência devido a um problema num dedo do pé direito.



ONZE DE PORTUGAL: Anthony Lopes; João Cancelo, Pepe, Rúben Dias e Raphael Guerreiro; João Moutinho, Danilo e Bruno Fernandes; Diogo Jota, João Félix e Bernardo Silva.

