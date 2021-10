Sporting goleia na Turquia e conquista primeiros pontos na Liga dos Campeões

Jogo Em direto

Fim da 2ª parte

Fim de jogo

90' Tiago Tomás podia ter chegado ao quinto! Remate com o pé direito no coração da área, mas Ersin conseguiu defender.

90' Agora foi Palhinha a tentar a sua sorte! O remate saiu muito por cima.

92' Pote Sai Nuno Santos Entra

90' Fora de jogo assinalado ao Besiktas. Josef tentou um passe em profundidade que encontrou Michy Batshuayi em posição irregular.

92' Matheus Luiz Nunes Sai Daniel Bragança Entra

90' Miralem Pjanic (Besiktas) recebe cartão amarelo.

91' Zouhair Feddal Sai Luis Neto Entra

89' Golo! À terceira é de vez! Paulinho estava a entender-se melhor com os postes nesta noite em Istambul... Até que, praticamente em cima dos 90', remata para um golo de belo efeito. Para ver e rever.

86' Fora de jogo assinalado à equipa do Besiktas. Josef tentou um passe em profundidade que encontrou Kenan Karaman em posição irregular.

83' Fora de jogo, Besiktas. Welinton tentou um passe em profundidade que encontrou Domagoj Vida em posição irregular.

84' Pablo Sarabia Sai Tiago Tomas Entra

82' Pontapé de canto para o Besiktas concedido por Ricardo Esgaio.

80' Alex Teixeira Sai Kenan Karaman Entra

77' Feddal vê o cartão amarelo por uma entrada perigosa.

73' Matheus Reis Sai Ricardo Esgaio Entra

73' Cyle Larin Sai Gokhan Tore Entra

72' Fora de jogo assinalado ao Besiktas. Rachid Ghezzal tentou um passe em profundidade que encontrou Michy Batshuayi em posição irregular.

72' Gonçalo Inácio vê o cartão amarelo por uma entrada perigosa.

72' Pedro Porro ainda tentou uma segunda bola na sequência do remate de Paulinho mas Ersin agarrou tranquilamente.

72' É o dia de azar de Paulinho! O avançado do Sporting, com bons movimentos, atirou novamente ao ferro.

70' Fora de jogo assinalado ao Besiktas. Miralem Pjanic tentou um passe em profundidade que encontrou Michy Batshuayi em posição irregular.

69' Outra vez Michy Batshuayi! Em contra ataque, o Besiktas voltou a criar perigo.

68' O jogo está bom. Na resposta, Gonçalo Inácio rematou de cabeça no coração da área, a assistência de Pote.

67' Pontapé de canto para o Sporting concedido por Cyle Larin.

67' Desta vez, Porro não foi egoísta. Arrancou pelo flanco direito, levantou a cabeça e deixou para Paulinho, que surgia ao segundo poste. A bola ainda vai ao poste e a defesa turca conseguiu evitar o golo. Pontapé de canto.

65' Oportunidade falhada por Paulinho, que rematou com o pé direito na pequena área. O VAR ainda analisou o lance, por eventual mão na área, mas mandou seguir.

62' Fica novo aviso! Belo trabalho individual de Michy Batshuayi, que tricotou pelo lado direito da forma como ataca o Besiktas. A bola passou muito perto.

62' Remate de Cyle Larin defendido.

58' Rachid Ghezzal chegou tarde e fez falta sobre Paulinho. Cartão amarelo para o francês.

51' Pontapé de canto para o Sporting concedido por Cyle Larin.

51' Má decisão de Porro. Depois de receber um passe em profundidade de Matheus Nunes, o espanhol tinha Paulinho a pedir a bola mas preferiu rematar. A bola saiu bloqueada pela defesa turca.

47' O jogo está quente e Alex Teixeira, que ainda 'provocou' Coates, viu o cartão amarelo.

Início da 2ª parte

Intervalo

45' Pontapé de canto para o Sporting concedido por Josef.

45' Oportunidade falhada por Pote, que a cruzamento de Sarabia rematou com o pé esquerdo de fora da área.

45' Fora de jogo, Besiktas. Welinton tentou um passe em profundidade que encontrou Alex Teixeira em posição irregular.

44' Golo!!! O VAR analisou o lance e não teve dúvidas: penálti de Vida. Na conversão, Sarabia não tremeu e fez o terceiro. Guarda-redes para um lado, bola para o outro.

43' Cartão amarelo mostrado a Vida.

41' Coates está endiabrado! Uma nova oportunidade perigosa esteve na cabeça do central uruguaio.

40' Pontapé de canto para o Sporting concedido por Welinton.

38' Foi por pouco! Michy Batshuayi fugiu a Gonçalo Inácio e o Sporting bem pode agradecer ao poste esquerdo da baliza de Adán. Bola ao ferro.

37' Pontapé de canto para o Sporting concedido por Vida.

37' Novo contra-ataque perigoso do Sporting. Pedro Porro rematou com o pé direito de fora da área.

31' Fora de jogo assinalado ao Besiktas. Fabrice N'Sakala tentou um passe em profundidade que encontrou Michy Batshuayi em posição irregular.

30' Oportunidade interceptada, Pote (Sporting) remate com o pé direito de fora da área. Assistência de Paulinho.

29' Fora de jogo assinalado ao Besiktas. Ersin Destanoglu tentou um passe em profundidade que encontrou Michy Batshuayi em posição irregular.

27' Golo! Tirado a papel químico do primeiro! Só mudou um dos intervenientes: agora foi Paulinho quem surgiu ao primeiro poste. A bola sobrou para Coates, que com a frieza habitual voltou a colocar a equipa de Amorim na frente do marcador.

27' Pontapé de canto para o Sporting concedido por Miralem Pjanic.

25' Cartão amarelo mostrado a Pedro Porro da equipa Sporting!

24' Golo! Quem não marca… sofre. O Sporting ainda se queixa de uma eventual falta de Cyle Larin, que atirou para o fundo das redes, sobre Matheus Reis, mas está feito o golo do empate.

24' Pontapé de canto para o Besiktas concedido por Matheus Reis.

24' Pontapé de canto, Besiktas. Concedido por Zouhair Feddal.

23' Remate defendido no lado esquerdo da baliza. Pote (Sporting) remate com o pé direito no coração da área.

19' O Sporting está a crescer. Desta vez foi Matheus Reis quem procurou a baliza guardada por Ersin.

15' Golo! Coates não perdoa! Gonçalo Inácio cabeceou ao primeiro poste, e, na sobra, surgiu o capitão do Sporting – completamente sozinho – para encostar para o fundo das redes. Está feito o primeiro.

15' Remate defendido ao ângulo superior direito. Pablo Sarabia (Sporting) remate com o pé esquerdo no coração da área. Assistência de Pedro Porro com um cruzamento para a área.

15' Pontapé de canto, Sporting. Concedido por Ersin Destanoglu.

13' Adán disse 'presente'. Já não contava, porque Pjanic estava fora de jogo, mas o guardião do Sporting teve uma excelente intervenção.

10' Oportunidade interceptada, Michy Batshuayi (Besiktas) remate com o pé esquerdo no coração da área. Assistência de Miralem Pjanic.

8' Por cima! Oportunidade falhada por Miralem Pjanic, na conversão do livre direto. A bola foi ligeiramente por cima.

5' Nova tentativa de Rachid Ghezzal! Rematou com o pé esquerdo do lado direito da área a assistência de Michy Batshuayi.

4' Rachid Ghezzal esteve muito perto! Na sequência de um erro defensivo, o jogador do Besiktas remate com o pé esquerdo e a bola não passou muito longe.

3' Novo pontapé de canto para o Besiktas, concedido por Matheus Nunes.

3' O primeiro pontapé de canto vai para o Besiktas, concedido por Zouhair Feddal.

Podia ter sido o primeiro da partida no primeiro minuto de jogo! Sarabia, com um passe em profundidade, encontrou Paulinho, que na cara de Ersin não conseguiu fazer o golo.

Início 1ª parte

O Sporting venceu esta terça-feira o Besiktas por 4-1, na Turquia, e conquistou os primeiros três pontos na terceira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.Dois golos do defesa uruguaio Coates, aos 15 e 27 minutos, ambos na sequência de pontapés de canto, e outros marcados pelo espanhol Sarabia, aos 44, de grande penalidade, e pelo avançado Paulinho, aos 89, permitiram à equipa lisboeta vencer o confronto entre os campeões português e turco, que reduziu aos 24, por intermédio do canadiano Larin.Contas feitas, o Sporting isola-se no terceiro lugar do grupo com três pontos, menos três que o Dortmund e o Ajax que se defrontam esta terça-feira à noite. Já o Besiktas ocupa o quarto e último lugar do grupo.Recorde os jogadores que Rúben Amorim escolheu para alinharem de início:ONZE DO SPORTING: Adán; Gonçalo Inácio, Coates e Feddal; Porro, Palhinha, Matheus Nunes e Matheus Reis; Sarabia, Pote e Paulinho