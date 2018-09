FC Porto 2-0 Moreirense

Azuis e brancos procuram voltar às vitórias após o deslize da última jornada.

minutos de tempo extra.Mais uma tentativa de contra ataque do Moreirense, mas os dragões conseguem parar de imediato as intenções do adversário.para Sérgio Oliveira.Erro de Brahimi a permitir o contra ataque da equipa de Moreira de Cónegos. Mas a bola perde-se após má definição de João Aurélio.Moreirense cresce na partida mas não consegue criar perigo para a baliza de Casillas.Remate de Herrera à entrada da área. Atento Jhonatan a defender.Marega e Otávio numa boa combinação. O avançado dos dragões não decide da melhor maneira no último instante.Chiquinho conseguiu encontrar Bilel na frente de ataque mas Felipe, atento, acaba com a jogada de perigo.. Aboubakar aumenta a vantagem dos dragões.Primeiro lance de perigo do Moreirense, cruzamento de Heriberto e Felipe foi obrigado a cortar de cabeça.Guarda-redes do Moreirense agarra a bola sem problema.Aboubakar sofreno meio campo ofensivo.. Herrera coloca os dragões na frente do marcador.Mais umpara o FC Porto.Sem perigo para a baliza do Moreirense.Árbitro foi ao centro do terreno ver o lance e assinalapara o FC Porto.Árbitro aponta para. Mas o vídeo árbitro vai ajudar a tomar a decisão final.Remate de Militão a passar por cima.Marega ganha mais umpara o FC Porto.para o FC Porto. Também não conseguiram criar perigo de bola parada os dragões.para o Moreirense. Sem perigo para a baliza de Casillas.Início da partida.Casillas, Maxi, Felipe, Militão, Alex Telles, Otávio, Herrera, Sérgio Oliveira, Brahimi, Aboubakar e MaregaJhonatan, João Aurélio, Abarhoun, Ivanildo, Bruno Silva, Chiquinho, Loum, Neto, Heriberto, Bilel e Pedro Nuno