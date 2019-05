FC Porto 0 - 0 Sporting

FC Porto continua a tentar chegar à grande área do Sporting, mas ainda não consegue chegar ao golo. Os leões estão com dificuldades na zona defensiva.Soares cruza rasteiro, mas é Petrovic que corta e atira para o lado.O portista remata, mas a bola vai ligeiramente ao lado.Pontapé de canto para o FC Porto. Alex Telles marca mas a defesa do Sporting afasta a bola sem grandes dificuldades.Otávio corta sobre Bruno Fernandes e atinge-o na cabeça. Livre lateral para o Sporting. Entretanto, o Benfica marca no Estádio da Luz e adianta-se perante o Santa Clara. Já vence por 1-0.Pontapé livre para a equipa do Sporting, mas não há perigo para o FC Porto.Jogo mais calmo nesta altura. FC Porto vai tentando pressionar a grande área dos sportinguistas. Fase do jogo sem grandes oportunidades de jogo.Pepe cai no relvado, depois de parecer ser atingido, mas o jogo continua. Árbitro manda seguir.Primeiro pontapé livre da partida para o FC Porto depois de André Pinto derrubar Soares, que falha o remate de fora de área. É livre lateral.Partida começa com as duas equipas a testarem os adversários. Início calmo.Jogo entre FC Porto e Sporting começa com cerca de 40 segundos de atraso em relação à partida entre Benfica e Santa Clara.- Começa a partida no Estádio do Dragão.O FC Porto defronta este sábado o Sporting num Clássico decisivo para as contas finais do título, no Estádio do Dragão.Vaná; Éder Militão, Pepe, Felipe e Alex Telles; Danilo, Herrera, Corona e Otávio; Marega e SoaresRenan Ribeiro; Bruno Gaspar, André Pinto, Mathieu e Borja; Petrovic, Gudelj e Bruno Fernandes; Diaby, Acuña e Luiz Phellype.