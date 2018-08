FC Porto 2 - 0 Desportivo de Chaves

37' - FC Porto baixa um pouco a intensidade, após uma primeira meia hora em grande ritmo.



36' - Minuto 36 no Estádio do Dragão. Desportivo de Chaves tenta chegar pela primeira vez à baliza do FC Porto.



32' - Maxi em fora de jogo após passe longo de Felipe. Desportivo de Chaves segue com a bola.



29' - Livre para o Desportivo de Chaves, mas houve empurrão de Filipe Melo.



26' - Brahimi novamente em destaque. Falhou, mas o remate fez com que a bola "raspasse" no poste esquerdo da baliza do Desportivo de Chaves.



24' - Aboubakar, que marcou pela primeira vez desde fevereiro, voltou a ser perigo para a baliza do Desportivo de Chaves. Pontapé de baliza.



22' - Brahim falha o alvo e quase faz o 3-0.







20' - Golo do FC Porto. Aboubakar bisa e aumenta a vantagem para o clube portista.







17' - Fora de jogo de Herrera, que subia pela lateral esquerda para o cruzamento.



16' - André Pereira desperdiça com pontapé ao lado, depois de um passe de Maxi.







14' - Golo do FC Porto. Aboubakar inaugura o marcador no Dragão.







11' - Livre para o FC Porto que resulta no segundo pontapé de canto da partida para os dragões.



09' - Voltou a faltar a finalização após mais um passe de Brahimi para a pequena área.



07' - Aboubakar volta a desperdiçar, na pequena área, mais um golo. Cabecemanto por cima da baliza.







06' - Primeiro pontapé de canto da partida para o FC Porto.



04' - Grande oportunidade de Aboubakar, em jejum de golos desde 3 de fevereiro, quando marcou ao Sporting de Braga.







03' - Noite de lotação esgotada no Estádio do Dragão



01' - Desportivo de Chaves sai com a bola mas é são os azuis e brancos que estão a pressionar.



00' - Começa a partida no Estádio do Dragão.



O FC Porto inicia este sábado à noite a defesa do título conquistado na época passada. Os dragões recebem o Desportivo da Chaves, uma semana depois da primeira conquista, a Supertaça.



Onze do FC Porto: Iker Casillas; Maxi Pereira, Felipe, Diogo Leite, Alex Telles; Herrera, Sérgio Oliveira, Otávio, Brahimi; André Pereira e Aboubakar.



Onze do Desportivo de Chaves: Ricardo; Brigues, Maras, Marcão, Luís Martins; Filipe Melo, Eustáquio, Bruno Gallo; Avto, Ghazaryan e William.