Contas do FC Porto aprovadas pelos sócios

Os sócios do FC Porto aprovaram as contas da última temporada do FC Porto, esta quarta-feira. 819 associados marcaram presença na Assembleia-Geral do clube.Os dragões registaram um prejuízo Esta quarta-feira, André Villas-Boas discursou durante a Assembleia-Geral e condicionou a aprovação das contas à devolução dos prémios encaixados pelos administradores executivos da SAD, constantes do Relatório e Contas 2022/2023.