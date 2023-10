FC Porto justifica prémios a administradores da SAD com méritos desportivos

se refere ao desempenho de 2021/22, época em que o FC Porto conquistou o título nacional de futebol e a sociedade apresentou resultados francamente positivos".





Leia também Terceiro maior prejuízo nas contas do FC Porto: 47,6 milhões de euros "Estas três condições verificaram-se e a razão para o valor da remuneração variável estar inscrito no relatório ontem [sexta-feira] tornado público é o simples facto de esses valores terem sido pagos durante o exercício entre 1 de julho de 2022 e 30 de junho de 2023", explica o FC Porto.

O FC Porto esclareceu, este sábado, os prémios pagos aos administradores executivos da SAD que constam do Relatório e Contas 2022/2023, apresentado esta sexta-feira.Numa nota publicada no site oficial do clube, os dragões informam que o valor "Os azuis e brancos lembram as "três condições cumulativas" cuja verificação é indispensável para a atribuição de prémios aos administradores: ser campeão, carimbar o apuramento para a Liga dos Campeões e terminar o exercício com lucro.Os dragões registaram um prejuízo