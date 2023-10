Terceiro maior prejuízo nas contas do FC Porto: 47,6 milhões de euros

O resultado líquido negativo da SAD do FC Porto no exercício de 2022/23 tem várias justificações, desde logo as rubricas relacionadas com as transações de passes. Neste parâmetro, os resultados foram negativos em 24,14 milhões de euros, balanço muito distinto dos 44,97 milhões de euros positivos em 2021/22. De notar que a venda de Otávio para o Al Nassr, já em agosto, não é incluída nesta exercício encerrado a 30 de junho.Para ao resultado final contribuiu também o aumento dos custos operacionais, excluindo custos com passes, que aumentaram 20,9 milhões de euros, em parte devido à atribuição de prémios pelo apuramento para a Liga dos Campeões deste ano na qualidade de campeão nacional, assim como outros prémios de desempenho desportivo. De notar que, na última época, o FC Porto venceu Supertaça Cândido de Oliveira, Allianz Cup e Taça de Portugal, assim como chegou aos oitavos de final da Champions.Apesar do prejuízo final, o FC Porto destaca que "o EBITDA (Cash-Flow Operacional) é positivo em 23.1 milhões de euros, o que reflete os meios libertos pela atividade operacional da sociedade".