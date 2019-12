Cotação do avançado Carlos Vinícius sobe em flecha no Benfica

Carlos Vinícius é o homem do momento no Benfica. O avançado, que custou no verão 17 milhões de euros, viu a sua cotação subir em flecha e na SAD começam a surgir as primeiras sondagens pelo jogador, apurou oSão 13 os golos do brasileiro em 18 jogos oficiais (sete nos últimos seis jogos), que fazem dele um alvo apetecível. Desta forma, e com uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros, a direção liderada por Luís Filipe Vieira está recetiva a ouvir propostas, mas nunca por um valor inferior aos 50 milhões de euros, sabe oEsta sexta-feira, no Bessa, estiveram vários clubes ingleses (entre eles o Chelsea, o Manchester United e o Tottenham), que terão ficado muito agradados com a capacidade física e a veia goleadora do jogador de 24 anos.Só na Liga, Carlos Vinícius tem nove golos, os mesmos de Pizzi. Mas já poderia ter 10, se o 3-0 no Benfica-Marítimo lhe tivesse sido atribuído - o que aconteceu inicialmente, mas Fábio Veríssimo, no seu relatório, considerou autogolo de Grolli.Reforço para esta época, o brasileiro tardou em justificar a aposta, mas agora é a primeira opção para o ataque, à frente de Seferovic e do espanhol De Tomas, que custou 20 milhões e ainda só marcou dois golos.Bruno Lage já começou a preparar o jogo de terça-feira em casa com o Zenit, na última jornada do Grupo G da Champions. Para garantir um lugar na Liga Europa, as águias têm de vencer os russos por 2-0 (ou mais golos) ou ganhar e esperar que o Lyon perca com o Leipzig."A Liga dos Campeões está a ser muito difícil para nós. Espero que joguem os que devem jogar na Liga dos Campeões com o Zenit. O Benfica tem de entrar sempre para ganhar", disse esta sexta-feira o humorista Ricardo Araújo Pereira, adepto das águias.