CR7 sorri nos treinos da seleção longe dos traumas da Juventus

Cristiano Ronaldo tem tudo resolvido com a Juventus na sequência do desagrado manifestado aquando da substituição, aos 55 minutos, na vitória (1-0) da Juventus sobre o Milan, no domingo, em jogo da Liga italiana. O internacional português falou com o treinador da Juve, Maurizio Sarri, que ficou esclarecido quanto ao que motivou o comportamento do craque de 34 anos.Como onoticiou, a irritação adveio da frustração acumulada com a "dor incomodativa" no joelho direito, devido a um problema com o ligamento colateral medial, que se prolonga há mais de um mês, e não a um desacordo com as opções do técnico. Ao contrário do que avançou esta terça-feira a imprensa italiana, a Juve não agendou uma reunião para esclarecer o assunto com CR7, que também não tem qualquer problema com os colegas de equipa. O plantel desvalorizou a atitude do avançado e foi informado da conversa do craque com Sarri.Por ter esta questão arrumada, Cristiano Ronaldo está 100% concentrado na Seleção, que esta terça-feira começou a preparar o duplo compromisso de apuramento para o Euro’2020, com Lituânia (quarta-feira) e Luxemburgo (domingo). Na Cidade do Futebol, em Oeiras, o capitão da Seleção aparentou boa-disposição e participou nos trabalhos que decorreram durante os 15 minutos abertos à comunicação social.Apesar de a sua condição física ainda suscitar algumas dúvidas, depois de ter sido substituído nos dois últimos jogos da Juve, devido a gestão de esforço, CR7 esteve ao lado dos outros 23 convocados e às ordens do selecionador nacional. O jogo de quarta-feira (19h45), no Estádio Algarve, tem lotação esgotada."Em relação às condições médicas, não tenho o curso de médico (risos). Ainda só tive tempo de o [CR7] cumprimentar. Não lhe perguntei ‘então, como estás?’ (risos)", disse Gonçalo Paciência.