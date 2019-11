Ronaldo sai a mil à hora após ser substituído em jogo da Juventus

Não correu como esperado o jogo mil de Cristiano Ronaldo enquanto jogador profissional. Além de não ter marcado, o avançado português foi este domingo substituído aos 55 minutos da vitória (1-0) da Juventus sobre o Milan e saiu direto para os balneários, sem passar pelo banco de suplentes e visivelmente insatisfeito.CR7 esteve em dúvida para o seu milésimo encontro até ao último instante, devido a "uma pequena dor no joelho que o desequilibra ligeiramente na corrida", como revelou o técnico da Juve na antevisão ao clássico da Liga italiana. Como também admitira Maurizio Sarri, esse problema não impediu Ronaldo de ir a jogo.O internacional português esteve sempre ativo contra o Milan, com um remate perigoso aos 43’ e uma assistência primorosa para Higuaín, logo aos 14’. Quando abandonou o relvado, fê-lo em passo acelerado e sem denotar qualquer impedimento físico que o possa afastar dos jogos da seleção nacional de apuramento para o Euro’2020 contra Lituânia (14/11) e Luxemburgo (17/11).A Juventus acabou por vencer com um golo de Dybala, que entrou para o lugar de CR7.