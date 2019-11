Cristiano Ronaldo completa hoje mil jogos na carreira

Cristiano Ronaldo pode completar este domingo os mil jogos na carreira como profissional, na receção da Juventus ao Milan (19h45) da 12ª jornada da Liga italiana.O avançado português padece de "uma pequena dor no joelho que o desequilibra ligeiramente na corrida", revelou ontem o treinador da Juve, Maurizio Sarri, e será reavaliado hoje de manhã. "Não é nada de grave", assegurou o técnico, pelo que CR7 não quererá desperdiçar a oportunidade de assinalar novo marco na carreira num dos maiores clássicos do futebol italiano.Aos 34 anos, Ronaldo acumula recordes. Deixou saudades no Sporting, onde esteve pouco mais de uma época, e um selo de qualidade no Man. United, que lhe proporcionou a primeira de cinco Ligas dos Campeões. Mas foi no Real Madrid que ganhou o estatuto de divindade. Com 451 remates certeiros em 438 partidas, bateu os registos de lendas como Di Stéfano, Puskás, Butragueño ou Raúl.Já foi campeão europeu por Portugal, onde é o futebolista com mais jogos (162) e golos (95), e é pela Seleção Nacional que procura o último grande troféu que lhe falta: o próximo Mundial é em 2022.