Cristiano Ronaldo espalha terror no balneário da Juventus

Cristiano Ronaldo levou a peito as comemorações do Halloween, na Juventus. O internacional português colocou a máscara de um palhaço aterrador, lembrando o mais recente filme do vilão ‘Joker’, para assustar os companheiros de equipa, no treino matinal desta quinta-feira.Antes de ir ao encontro dos colegas de equipa, o avançado, de 34 anos, publicou um vídeo na sua página de Instagram a anunciar a brincadeira.Ao chegar ao complexo de treinos da Juventus, os funcionários olhavam com curiosidade e perguntavam quem estaria atrás da máscara.O guarda-redes Szczesny ainda lhe tentou tirar a máscara de modo a perceber quem seria o responsável pelo susto que apanhou.