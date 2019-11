Craques do futebol gastam fortunas em beleza

Dizem que o dinheiro não traz felicidade, mas a verdade é que pode fazer maravilhas pelo espelho. Quando Cristiano Ronaldo chegou ao Manchester, em 2003, tinha os dentes tortos, a cara cheia de borbulhas e um guarda-roupa que nada fazia pelo sucesso entre o sexo feminino. Na altura ninguém apostaria que CR7 viria a ser considerado um dos homens mais sexy do mundo. Mas 16 anos e muitos milhões depois, o antigo Ronaldo é apenas uma miragem.O craque começou por tratar dos dentes, arranjou o cabelo, fez tratamentos anti-acne, as sobrancelhas, a manicure e pedicure, foi à depilação, passou horas em clínicas de estética, esculpiu o corpo e agora até máscaras de argila faz em casa. Manter a rotina de beleza do melhor do Mundo é uma autêntica renda. E se pensarmos que um branqueamento dentário custa 300 euros, um peeling à pele 500 e que a isto ainda temos de somar uns dez procedimentos de valores semelhantes, chegamos à conclusão de que ser ‘belo à Ronaldo’ não está ao alcance de qualquer bolso.Mas está, a verdade é essa, da maioria dos futebolistas, que estão hoje muito mais vaidosos e revelam cuidados extremos com a beleza. João Félix, por exemplo, mudou da noite para o dia assim que foi para viver para Espanha. Em menos de um ano, e muitos peelings para alisar o rosto, já se livrou das borbulhas. Um aparelho corrigiu os dentes tortos e há ainda outros aspetos, como as sobrancelhas cuidadas e o penteado, que já é outro. Com a mudança, tornou-se mais atrativo e até conquistou o coração de uma das atrizes mais bonitas da sua geração em Portugal: Margarida Corceiro.Entre as principais preocupações dos futebolistas estão, sem dúvida, a pele, os dentes, e também o cabelo. Como Ricardo Quaresma, são vários os craques que preencheram as famosas ‘entradas’. Um procedimento doloroso [e caro], que pode chegar aos 5 mil euros.