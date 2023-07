As hipóteses de João Félix regressar ao Benfica na nova época, um cenário que parecia irreal e até impossível há pouco tempo, ganham volume à medida que os dias passam e a indefinição se mantém em torno do futuro do jogador.



Os indicadores que o mercado vai dando jogam claramente a favor das pretensões de Rui Costa, que já confessou que gostaria de ver o avançado do Atlético de Madrid regressar ao clube onde cresceu e de onde partiu em 2019.









