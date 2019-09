"Eles brincam com a tua dignidade. É difícil. Tens uma namorada, uma família. Tens filhos. Quando eles brincam com a tua honestidade, é mau, é difícil", disse durante a entrevista.

Cristiano Ronaldo revelou ter ficado "envergonhado" à frente dos filhos e namorada, Georgina Rodriguez, perante as acusações de Kathryn Mayorga. Numa entrevista a Piers Morgan, que será emitida na íntegra esta terça-feira na televisão britânica, Ronaldo assumiu que a polémica da violação foi muito difícil de ultrapassar uma vez que "jogaram" com a sua dignidade.

Kathryn Mayorga acusou o jogador de futebol português de violação num quarto de hotel em Las Vegas em 2009. O craque negou veementemente as alegações e afirmou: "A violação é um crime abominável que vai contra tudo o que eu sou e acredito".

Em julho deste ano, as autoridades que investigaram o caso afirmaram que não havia provas suficientes para apresentar acusações criminais contra CR7 e por isso o caso caiu.



O craque emocionou-se ainda quando Piers Morgan lhe mostrou um vídeo do seu pai, José Dinis Aveiro, que falava sobre as conquistas do menino da Madeira na altura.



José nunca chegou a ver os grandes momentos da carreira do futebolista. Apenas presenciou o início do seu percurso.





