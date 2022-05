Cristiano Ronaldo enaltece "trabalho fantástico" de Ten Hag, com quem espera "ganhar troféus"

O futebolista internacional português Cristiano Ronaldo destacou esta sexta-feira o "trabalho fantástico" produzido pelo treinador Erik Ten Hag nos holandeses do Ajax, antes deste pegar no leme do Manchester United, para colocar o clube inglês na rota dos troféus.

Em 21 de abril, Erik ten Hag, que conquistou três campeonatos no comando do conjunto de Amesterdão, em 2018/19, 2020/21 e 2021/22, foi oficializado como novo treinador do Manchester United, com o qual assinou um contrato até 2025, com mais um ano de opção.

"O que sei sobre ele [Erik Ten Hag] é que fez um trabalho fantástico pelo Ajax, que é um técnico experiente. As coisas precisam de mudar da forma que ele quer. Espero que tenhamos sucesso, é claro, porque, se tivermos sucesso, todos no Manchester United terão sucesso também. Desejo-lhe o melhor", manifestou o avançado luso, em entrevista exclusiva ao clube britânico.

Contudo, o companheiro de equipa dos também internacionais lusos Diogo Dalot e Bruno Fernandes deixa claro que é "preciso dar tempo" ao novo técnico, para o United voltar a "ganhar troféus".

"Precisamos de dar-lhe tempo. Estamos felizes e empolgados, não apenas como jogadores, mas também como adeptos. Desejo-lhe o melhor e vamos acreditar que, no próximo ano, vamos ganhar troféus", apelou.

Os 'red devils' não conquistam títulos desde 2016/17, época em que ergueram os troféus da Supertaça inglesa, da Taça da Liga e Liga Europa, com o português José Mourinho no comando.

O Manchester United, que é treinado pelo alemão Ralf Rangnick, ocupa o sexto lugar na liga inglesa, a oito pontos do Arsenal (menos um jogo), que está no quarto posto, o último de acesso à Liga dos Campeões.

Na despedida da presente edição da Premier League, os 'red devils' deslocam-se ao campo do Crystal Palace, num encontro da 38.ª jornada.