Cristiano Ronaldo rendeu 139,4 milhões de euros ao Manchester United logo no primeiro dia em que foi contratado. Este foi o montante da valorização do clube inglês na Bolsa de Nova Iorque.Após ter sido anunciado, ao fim da tarde de sexta-feira, o regresso de CR7 a Old Trafford, o valor das ações da equipa inglesa dispararam, chegando a registar uma valorização de 11%.