Cristiano Ronaldo não exigiu indemnização e permite ao Man. United poupar muitos milhões

Cristiano Ronaldo não exigiu qualquer compensação monetária ao Manchester United no processo de desvinculação anunciado esta terça-feira. A notícia é avançada pela 'Sky Sports', que dá conta de que, com este gesto, CR7 vai poupar aos cofres dos red devils qualquer coisa como 16 milhões de libras (18 milhões de euros na cotação atual) em pouco mais de meia temporada.O craque português tinha contrato até ao verão de 2023 e, de acordo também com a imprensa inglesa, auferia cerca de 500 mil libras (577 mil euros) por semana. Assim, permite ao United uma poupança significativa, num momento complicado financeiramente para o emblema de Old Trafford.