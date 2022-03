Cristiano Ronaldo está insatisfeito no Manchester United e pondera sair no final da época para o PSG. Na mesa está a hipótese de o internacional português rumar a França para substituir Mbappé, que está na mira do Real Madrid, juntando-se assim a Messi e Neymar.









De acordo com o jornal espanhol ‘Marca’, o avançado, de 37 anos, está de costas voltadas com o treinador Ralf Rangnick depois de não ter sido convocado para o jogo com o Man. City (vitória dos citizens por 4-1).

CR7 não participou ontem no treino da equipa inglesa por estar, alegadamente, a contas com problemas musculares.