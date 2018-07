Cristiano Ronaldo recorda encontro com Mandela

Craque português está entre as figuras que conheceram pessoalmente o herói da África do Sul.

Cristiano Ronaldo publicou uma foto na sua página no Instagram onde felicita o 'marco' dos 100 anos que Mandela celebrava esta quarta-feira.





O internacional português conheceu pessoalmente o Madiba na sua visita à África do Sul, no Campeonato do Mundo de Futebol, em 2010.



O jogador foi recebido na casa de Mandela, em Joanesburgo, onde tiraram a fotografia que recordou hoje publicamente.



No momento em que se conheceram, Ronaldo ofereceu a Mandela uma camisola da seleção nacional portuguesa.



No dia 5 de dezembro de 2013, assim que o jogador soube da morte de Nelson Mandela, com 95 anos, publicou também uma mensagem de lamento na sua página de Facebook: "Obrigado Madiba pelo teu legado e pelo exemplo que nos deixaste. Estaremos sempre contigo".