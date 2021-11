Cristiano Ronaldo sonha com Luís Enrique no Manchester United

Começou o processo de sucessão de Ole Gunnar Solskjaer no comando técnico do Manchester United. O francês Zinédine Zidane é o preferido da direção dos red devils, mas Ronaldo, um dos jogadores com mais peso no balneário, tem outro nome em mente: Luis Enrique, atual selecionador espanhol.Quem o afirma é a Sky Sports assumindo, porém, que para já esse cenário é muito difícil de concretizar, mesmo que o United iniciasse contactos. É que o técnico espanhol de 51 anos já disse que vai manter-se no projeto da La Roja pelo menos até ao final do Campeonato do Mundo do Qatar de 2022.Depois de oficializada a saída do norueguês Solskjaer, que não resistiu à goleada sofrida com o Watford (1-4), o United, em comunicado, revelou que Michael Carrick, adjunto e antigo jogador do clube, vai assumir o comando da equipa nos próximos jogos até que seja encontrada outra solução.Os nomes em cima da mesa, para além de Zinédine Zidane, são Brendan Rodgers, Erik Ten Hag, Julen Lopetegui e Laurent Blanc. Para já, é Michael Carrick quem vai dirigir a equipa amanhã para a Champions em Villarreal, jogo que o United precisa de vencer para garantir já os oitavos de final.O norueguês Solskjaer, de 48 anos, vai receber de indemnização cerca de nove milhões de euros. O técnico assumiu a equipa em 2018 depois da saída do português José Mourinho.A imprensa britânica dá conta de vários jogadores descontentes com o norueguês, entre eles Alex Telles, Matic, Lingard e Bailly.Alex Ferguson, ex-técnico do United, quer o argentino Maurício Pochettino (PSG) à frente da equipa, avança o ‘Daily Mail’.