Dani Alves vai a julgamento em Espanha por agressão sexual numa discoteca de Barcelona

Dani Alves, antigo defesa do Barcelona e do Brasil, vai ser julgado em Espanha sob a acusação de ter agredido sexualmente uma mulher numa discoteca de Barcelona, em dezembro, informou um tribunal espanhol esta terça-feira, avança a Reuters.Alves foi detido a 20 de janeiro e permanece detido numa prisão nos arredores de Barcelona. Se for considerado culpado, poderá ser condenado a uma pena de prisão de quatro a 15 anos. Alves afirmou que teve relações sexuais consensuais com a mulher.Num documento assinado por três juízes, o Tribunal de Instrução n.º 15 de Barcelona, que ainda não fixou uma data para o início do processo, declarou que havia motivos suficientes para Alves ser julgado.