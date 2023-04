Daniel Podence acusado de ter cuspido adversário durante jogo com Nottingham Forest

O jogador Daniel Podence foi acusado de alegadamente ter cuspido no adversário Brennan Johnson durante o jogo entre o Nottingham Forest e o Wolverhampton. De acordo com a Sky Sports, o incidente ocorreu no minuto 90 e foi identificado pelo VAR, mas não foi tomada qualquer medida."Não vou acusá-lo de nada, mas senti que algum tipo de cuspo veio em direção da minha cara. Os árbitros viram", afirmou Brennan Johnson sobre o sucedido."No final do dia é a equipa do Var que está a olhar para isso, não eu. Eu vi de perto e eles estão a ver de uma forma diferente. Talvez não tenham visto aquilo que eu vi, portanto no final do dia não deram um cartão vermelho e eu apenas tive de continuar com o resto do jogo", acrescentou.O Nottingham Forest também foi acusado de não controlar os jogadores depois de terem cercado o árbrito durante 40 minutos.Os assistentes de ambas as equipas, Alan Tate (do Nottingham Forest) e Pablo Sanz (do Wolverhampton), também foram acusados por conduta "imprópria e/ou violenta" durante o minuto 52.O jogador Daniel Podence, os assistentes e o Nottingham Forest têm até dia 12 de abril para responder às respetivas acusações.