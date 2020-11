Darwin impede humilhação na Luz frente aos Rangers

Sem defesa mas com Darwin. Este foi o esquizofrénico Benfica que esta quinta-feira esteve na Luz e que conseguiu passar de uma derrota praticamente certa para um empate (3-3) diante do Rangers , para a Liga Europa.Quem viu os primeiros 20 minutos jamais iria adivinhar o drama que se seguiu na tarde/noite de chuva na Luz. Depois do Bessa, Rafa ainda contribuiu para tranquilizar a águia logo ao minuto 2. Um autogolo de Goldson após jogada do extremo que dava perspetivas de um jogo sem sobressaltos. O Benfica dominava completamente e até podia ter dilatado o marcador por Pizzi. Mas a partir dos 20’ tudo mudou. Otamendi foi expulso por derrubar Kent, quando este seguia para a área e, quatro minutos, depois Diogo Gonçalves devolveu o presente escocês, agora com um golo na própria baliza.Desorientada, a defesa encarnada voltou a meter água um minuto depois. Com o lance a começar no raio de ação de Nuno Tavares, a bola vai para o lado oposto do ataque do Rangers. Kamara só teve de fletir para o centro para rematar sem hipóteses para Odysseas, com a inacreditável passividade de Rafa, Diogo Gonçalves e Weigl. Até ao intervalo, o Rangers passou a controlar e esteve perto do terceiro por Kamara. A expulsão pode explicar alguma coisa, mas não a qualidade e desposicionamento do setor defensivo, que nunca teve a ajuda dos médios de cobertura.Jesus não estava satisfeito com os laterais e mudou após o descanso. No entanto, tudo parece ter ficado na mesma, até porque logo depois surgiu o 1-3, com responsabilidades para os recém-entrados Grimaldo e Gilberto. Voltou a mexer Jesus, mas agora com acerto. Darwin e Waldschmidt entraram e deram vida à águia. Rafa reduziu após lance da dupla uruguaio-alemã. A fechar, aquilo em que poucos acreditavam: Waldschmidt desmarca Darwin, que fez o empate.Um resultado que acaba por ser feliz para as águias, que estiveram 70 minutos em inferioridade. Depois de uma derrota e um empate, segue-se o difícil Sp. Braga (domingo, na Luz).A dupla Waldschmidt- Darwin voltou a ser decisiva depois de um jogo apagado no Bessa. Em cima do minuto 90, o alemão isolou o uruguaio para o empate. Sociedade em grande.Defesas sem defesa. Depois do desaire com o Boavista (Liga), Otamendi, Vertonghen, Nuno Tavares, Diogo Gonçalves, Jardel, Grimaldo e Gilberto comprometeram e de que maneira.Boa decisão de Gil Manzano ao expulsar Otamendi aos 20’, embora possam surgir algumas dúvidas em relação ao posicionamento de Kent, que acabou por ser derrubado à entrada da área pelo argentino.- Entrou e revolucionou o jogo do Benfica. É ele quem assiste Rafa no 2-3 e faz o golo do empate, numa partida em que o resultado é bem melhor do que a exibição, que foi fraca.– Sem hipóteses nos três golos.– Um autogolo e passividade no 2º.– Expulso de forma infantil. É experiente o suficiente para evitar a falta.– Arrastado para a mediocridade geral.–Começou bem, mas afundou-se.– Mal nos passes longos e demasiado permissivo.– Sem desequilibrar e com futebol atabalhoado.– Inconformado. Fez a jogada do autogolo de Goldson e marcou o segundo.– Complicativo e com um futebol primário.– Um remate. Sacrificado após a expulsão.– Longe do golo.– Sem ritmo.– Entrou cansado.– Distraído e duro de rins no terceiro golo.– Assiste Darwin e está no 2º golo."Depois da expulsão do Otamendi sofremos o autogolo e ficámos perdidos emocional e taticamente", disse Jorge Jesus na análise ao jogo, que classificou como "difícil".O técnico das águias não tem dúvidas que a equipa acusou a expulsão de Otamendi e enalteceu a reação na segunda parte: "Fomos uma equipa com alma. Disse aos jogadores que íamos ter duas ou três ocasiões para fazer golo, mas não podíamos falhar. Com a entrada do Darwin, e foi ele praticamente sozinho contra os dois centrais, chegámos ao 2-3 e depois ao 3-3."No final, Jesus dirigiu-se a Rafa de dedo em riste: "Gosto de falar a ‘quente’. Dei-lhe os parabéns e disse-lhe que é com jogadores como ele que vamos lutar pelo título."Rui Costa falhou a partida de ontem por estar em isolamento devido ao contacto próximo com uma pessoa com suspeitas de ter Covid-19. O ‘vice’ do Benfica também não estará no jogo de domingo com o Sp. Braga.