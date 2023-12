David Carmo despromovido à equipa B do FC Porto

David Carmo foi despromovido à equipa B do FC Porto numa decisão que, sabe, foi tomada pela estrutura do futebol portista liderada por Pinto da Costa e Sérgio Conceição. O motivo da queda do central, no qual a SAD investiu 20 milhões de euros no verão de 2022, relaciona-se com o seu comportamento em âmbito profissional.O defesa português, de 24 anos, foi titular em parte importante da temporada, tendo perdido esse estatuto em meados de novembro. Daí para cá, entre algumas presenças em fichas de jogo, sem utilização, voltou ao onze no Estoril, tendo sido recentemente ultrapassado na hierarquia de centrais tanto por Fábio Cardoso como por Zé Pedro.Carmo vai trabalhar agora integrado na equipa orientada por António Folha, numa reedição do que já se tinha passado na última época, por exemplo, com Bruno Costa, e já na atual com Gabriel Veron.