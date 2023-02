A passagem às meias-finais da Taça de Portugal deixou marcas no Dragão. Evanilson sofreu uma lesão muscular no jogo com o Ac. Viseu (triunfo portista por 1-0) e, ao que tudo indica, será baixa para o clássico de domingo com o Sporting, em Alvalade.



No final do jogo em Viseu, Sérgio Conceição confirmou os problemas físicos do avançado brasileiro, mas só esta quinta-feira surgiu o diagnóstico final feito pelo departamento médico do clube.









