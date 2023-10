David Neres tem lesão no menisco

O Benfica prestou este domingo uma atualização do boletim clínica do plantel principal, numa nota na qual se destaca a lesão de David Neres. Substituído no embate com o Casa Pia à hora de jogo, o brasileiro está a contas com uma lesão no menisco interno esquerdo. Na sua informação clínica, o clube encarnado não detalha qual a gravidade da lesão que o brasileiro sofreu, não se sabendo qual a duração da paragem a que será obrigado.



Quanto aos restantes nomes no boletim clínico, Bah está a contas com um "edema ósseo do segundo metatarsiano do pé esquerdo", Kökcü tem uma "fascite plantar do pé direito" e Musa uma "amigdalite bacteriana".

