O defesa central Niakaté assinou pelo Sporting de Braga por cinco temporadas, até 2027/28, revelou esta quarta-feira o clube minhoto, terceiro classificado da I Liga de futebol.

O jogador francês chegou a Braga no início da época agora finda por empréstimo do Guingamp, com opção de compra que o clube bracarense agora exerceu.

Internacional jovem por França, Sikou Niakaté, que completa 24 anos em julho, fez 34 jogos na presente temporada e marcou três golos.