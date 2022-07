Francisco Trincão assina pelo Sporting

O avançado internacional português Francisco Trincão é reforço do Sporting para a próxima época, por empréstimo dos espanhóis do FC Barcelona, anunciou esta quarta-feira o clube da I Liga portuguesa de futebol, que fica com opção de compra.

Trincão, de 22 anos, fez grande parte da sua formação no Sporting de Braga, clube onde se destacou na temporada 2019/20 na equipa principal, com 40 jogos disputados, anotando nove golos e 11 assistências nas diferentes competições.

"Acredito que cresci bastante nos últimos anos e isso vai ajudar-me já nesta época. Quero continuar a evoluir e dar o meu máximo em cada treino e em cada jogo. Vou dar tudo pelo Sporting para fazer o melhor possível", prometeu, citado pela página oficial dos 'leões' na Internet.

Para Trincão, "o Sporting é um clube enorme, sempre o foi" e justificou a sua decisão de transferência com "o treinador, o clube, o grupo, os adeptos e tudo o que tem sido o Sporting ultimamente".

"Estou bastante feliz por estar aqui, é aquilo que já desejava há algum tempo e finalmente concretizou-se", acrescentou.

As boas exibições levaram os espanhóis do FC Barcelona a investirem 31 milhões de euros na contratação do internacional português, que na época 2020/21 realizou 42 jogos pela equipa catalã, conseguindo três golos e duas assistências.

No entanto, na época 2021/22, o avançado não entrou nos planos dos 'blaugrana' e acabou por ser emprestado aos ingleses do Wolverhampton, treinados por Bruno Lage e com vários jogadores lusos no plantel, tendo sido opção em 30 partidas, com três golos e uma assistência.

Depois de duas épocas fora de Portugal, Trincão, que na formação passou também por Vianense, FC Porto e Palmeiras FC (de Braga), regressa ao país para representar os 'leões', reencontrando o treinador Rúben Amorim, que já trabalhou com o avançado no Sporting de Braga.

Trincão é o quinto reforço do Sporting para a nova época, depois do guarda-redes uruguaio Franco Israel, do defesa neerlandês Jeremiah St. Juste, do médio japonês Morita e do extremo Rochinha.