“Dérbi apaixonante”: Jorge Jesus sobre jogo com Sporting

Jorge Jesus acredita que o Benfica pode fazer um bom jogo com o Sporting e vencer no penúltimo jogo da Liga. “É sempre um dérbi apaixonante. Este ano não será tanto porque não há adeptos. Isso tira muito ou quase total paixão ao futebol. (...) Vai ser um jogo emotivo, equilibrado, independentemente dos objetivos do momento de Sporting e Benfica. Jogo de responsabilidade acrescida. No Benfica todos os jogos são para ganhar. Espero que seja um bom jogo, das três equipas, sem casos”, salientou o treinador na antevisão ao jogo.









Jesus descartou a possibilidade de os seus jogadores homenagearem de alguma forma os rivais, que recentemente se sagraram campeões: “Já venci três campeonatos e ninguém me fez guarda de honra. É normal dar os parabéns, como já fiz, de resto. É um jogo e nada mais do que isso.”

Sobre se gostaria de quebrar a invencibilidade dos leões esta época no campeonato, o treinador das águias desvalorizou esse facto. “O nosso gostar é sempre em função da vitória. Para nós não acresce nada mais. Esse fator está ligado, mas não é por aí que corremos”, concluiu.





Jesus disse ainda que gostaria de ter alguns adeptos no dérbi: “Se já há condições para ter adeptos nos estádios na última jornada do campeonato, acho que por cinco dias [antes] podia permitir-se o mesmo.”



Rafa e Taarabt regressam diretos ao onze

Taarabt e Rafa fazem parte dos convocados para o jogo deste sábado assim como Darwin, que tem apresentado alguns problemas físicos. "Os três vão ser convocados.



Tudo está dentro da normalidade, dentro daquilo que queríamos", disse esta sexta-feira Jorge Jesus. O médio marroquino e o extremo português devem mesmo regressar à titularidade.



Para o encontro com os leões, o técnico das águias deve voltar a um esquema tático com três centrais. Face ao último jogo, com o Nacional, Diogo Gonçalves também vai retornar à equipa depois de cumprir castigo. De fora, por lesão, continuam André Almeida e o grego Samaris, ambos a recuperarem de cirurgias.