“Derrota não tira o Benfica do título", garante Rúben Amorim

"Nada fica decidido amanhã [esta segunda-feira]. Nem entrámos ainda na segunda volta. (...)Podemos ganhar mais três pontos e o Benfica voltar a perder três pontos. Se o Sporting vencer, não tira o Benfica do título, mas não dá o título ao Sporting. Dá é confiança e é mais um jogo sem perder", disse este domingo Rúben Amorim na antevisão do jogo de hoje frente ao rival da Luz.O técnico do Sporting acredita num bom resultado numa altura em que a equipa está num momento positivo: "É mais um jogo que vale três pontos, a equipa tem vindo a responder bem nestes jogos e está a fazer um bom campeonato. Estamos num bom momento, mas tudo muda muito rapidamente. Tivemos uma fase menos boa com dois resultados e agora estamos numa fase boa. É preciso continuar o que temos vindo a fazer, dar o máximo e fazer o nosso tipo de futebol."Amorim recusou a ideia de que os adversários estejam mais pressionados devido à diferença pontual (águias estão a seis pontos). "Espero que os meus jogadores estejam pressionados. Temos a responsabilidade da vitória e queremos continuar na frente com a mesma vantagem", salientou o técnico leonino, que falou sobre a ausência de Jorge Jesus no banco do rival: "O que desejo é que recupere bem, mas a equipa do Benfica é muito forte e não estará mais fragilizada. Obviamente é sempre bom ter o líder junto dos jogadores, mas não vai ser isso que vai mexer com o jogo."Ainda sobre o treinador do rival, Amorim afirmou: "Passei muito tempo com Jesus e com outros. Aprendi e retive muitas coisas, como com outros. Não é o mestre e o aprendiz, porque somos completamente diferentes e temos personalidades completamente distintas."Amorim não tem esperança de que Palhinha seja despenalizado (depois do recurso para o TAD) e por isso não segue para estágio. "Era incapaz de tirar o jogador que fez o treino antes do jogo [Matheus Nunes]. Para mim, é um dado adquirido: o Palhinha não joga. Ando aqui há algum tempo, percebo que isto não vai ser assim tão rápido", disse."Abel é um excelente treinador e já merecia realce. Torna difícil para os treinadores: cada um que vai ganha a Libertadores (risos). Aumenta a pressão. Também não tenho intenções de ir", disse Rúben Amorim sobre o técnico do Palmeiras.