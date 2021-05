O dérbi minhoto entre Gil Vicente e Sp. Braga terminou empatado a um golo. Um resultado que satisfaz mais os interesses dos barcelenses, que lutam pela manutenção, ao passo que os bracarenses ficaram com a certeza de que vão ser quartos classificados. O Sp. Braga entrou no jogo de forma mais assertiva e colocou-se em vantagem logo aos 9’, quando Esgaio entrou na área e assistiu Ricardo Horta para o golo inaugural. Em evidentes dificuldades, o Gil Vicente só se libertou já perto da meia hora, mas quando o fez chegou ao empate. Na sequência de um canto, Bruno Rodrigues aliviou para a entrada da área e Claude Gonçalves aproveitou para fazer o 1-1. Até ao intervalo, o Sp. Braga reassumiu o domínio e Fransérgio, em posição privilegiada, rematou ao lado naquele que foi o lance mais vistoso após o golo gilista.





A matriz do jogo não sofreu alterações no segundo tempo e Galeno, aos 52’, rematou a rasar o poste. O Gil Vicente foi aguentando as investidas adversárias, mas aos 83’ Sporar falhou de forma clamorosa em frente à baliza, após passe de Sequeira. Depois, seria o japonês Fujimoto (89’) a desperdiçar a oportunidade de oferecer os três pontos à sua equipa.