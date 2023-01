O dérbi de domingo entre Benfica e Sporting pode ser decisivo para a classificação das duas equipas. Embora ainda fiquem 18 jornadas por disputar, o resultado do jogo na Luz terá grande impacto na definição do pódio da Liga e no acesso à Champions da próxima época, em que a participação vale, pelo menos, 35 milhões de euros.









