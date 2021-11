Nos últimos três anos foram desviados mais de 15 milhões de euros da formação do Benfica, num esquema urdido entre o ex-presidente, Luís Filipe Vieira, e alguns empresários, com destaque para Miguel Pinho, o agente de Bruno Fernandes.O arranjo passava, no essencial, pelo seguinte: quando a prospeção dos encarnados detetava um jovem com qualidade, o presidente era informado.