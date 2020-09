O Benfica emitiu este sábado uma nota sobre o facto de a DGS não ter autorização para a presença de um número limitado de sócios, Casas do Benfica e patrocinadores no camarote presidencial no jogo deste sábado com o Moreirense, fazendo graves acusações à Liga.Leia o documento na íntegra:A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD foi esta manhã informada pela Liga Portugal da receção por parte daquela entidade de um email datado de ontem às 23h39, proveniente da Diretora-Geral da Saúde, Dra. Graça Freitas, dando conta que não existia autorização para o convite feito pelo nosso clube para a presença de um número limitado de sócios, Casas do Benfica e patrocinadores no camarote presidencial, no jogo que se realiza este final de tarde no Estádio da Luz.Tendo tomado conhecimento desta decisão, cumpre esclarecer:1 – A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD tomou esta iniciativa de acordo com o Manual de procedimentos do regulamento da Liga Portugal definido para esta época 2020/2021, onde expressamente se refere a possibilidade de ocupação até 50% dos números de lugares das tribunas presidenciais.2 – Consideramos absolutamente inadmissível e lamentável que afinal a Liga Portugal, numa recorrente demonstração de incompetência e incúria por parte dos seus principais responsáveis, não tenha validado junto da Direção-Geral da Saúde e entidades competentes as normas que definiu e transmitiu como seguras aos clubes no Manual das competições oficiais.3 – A Liga Portugal, o seu presidente e os seus principais dirigentes responsáveis pela organização e gestão das competições devem assumir a plena responsabilidade pelo nível de amadorismo que revelam, ao definirem no Manual da Liga normas e orientações expressas que não foram devidamente validadas junto das autoridades competentes, nem informando atempadamente os clubes por essa falha, prejudicando assim mais uma vez a imagem do futebol português.4 – Acresce que seria importante esclarecer como pensa a Liga Portugal implementar esta recomendação, uma vez que é do conhecimento público que, já na primeira jornada do Campeonato, vários clubes colocaram em prática esta autorização da Liga, em modelos que variaram de clube para clube.5 – Não podemos também deixar de manifestar a nossa incompreensão pelo facto de, sendo conhecida há vários dias esta nossa iniciativa, só ontem à noite a Direção-Geral da Saúde tenha expressamente informado a Liga dessa impossibilidade e da necessidade de existir um prévio pedido nesse sentido por parte do respetivo clube, o que nunca se perspetivou perante o que estava expressamente autorizado pelo Manual das competições.6 – Não querendo entrar numa discussão sobre a coerência dos critérios que determinam as decisões das autoridades de Saúde, aproveitamos para realçar o exemplo de civismo, organização e rigor com que os clubes têm adotado e gerido todas as orientações de salvaguarda e proteção da saúde pública, apesar dos recorrentes exemplos de incúria por parte da direção da Liga Portugal.7 – Por último, informamos que de imediato demos conhecimento desta decisão da DGS aos convidados que seriam contemplados por esta iniciativa, reiterando o enorme desejo de, logo que possível, voltarmos a ter o prazer do regresso gradual do público aos estádios, assim permita a evolução da situação.Lisboa, 26 de setembro de 2020