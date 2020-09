Federação Portuguesa de Futebol promove testes rápidos no Benfica-Sporting da Liga Revelação

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou esta quinta-feira ter submetido a testes de antigénio, conhecidos como 'testes rápidos' para a Covid-19, todos os envolvidos no Benfica-Sporting da Liga Revelação, para equipas sub-23.

"A FPF submeteu os plantéis sub-23 de SL Benfica e Sporting CP a testes rápidos de antigénio para o SARS-CoV-2 antes do dérbi lisboeta", pode ler-se numa nota federativa.

O jogo da terceira jornada da prova, que se encontra a decorrer, é arbitrado por André Pereira, Telmo Batista e João Cabral, que também foram testados.

A federação, que apelidou a ação de "projeto piloto", destaca ainda que este método apresenta "vantagens no custo e no tempo do resultado do teste", por ser muito mais baixo em ambos os casos, e detalhou que pode ser "uma alternativa para complementar os habituais testes de PCR" que têm sido utilizados nas competições de futebol.

Portugal contabiliza pelo menos 1931 mortos associados à Covid-19 em 71 156 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).