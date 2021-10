Diogo Costa e Matheus Nunes estreiam-se por Portugal, Ronaldo soma novo recorde

O guarda-redes Diogo Costa e o médio Matheus Nunes vão estrear-se este sábado pela seleção portuguesa de futebol, no particular com o Qatar, no Estádio Algarve, integrando um 'onze' com várias poupanças, mas com o 'recordista' Cristiano Ronaldo.

O guardião do FC Porto vai somar os primeiros minutos pela equipa das 'quinas', depois de não ter sido utilizado em qualquer dos compromissos de setembro, enquanto o médio do Sporting também fará a estreia absoluta, na primeira vez em que foi convocado por Fernando Santos.

Além das duas novidades, o selecionador vai lançar de início o 'capitão' Cristiano Ronaldo, que, assim, somará a 181.ª internacionalização 'AA' por Portugal, 'descolando' do espanhol Sergio Ramos (180) e tornando-se no futebolista europeu com mais partidas por uma seleção.

A seleção nacional vai apresentar-se com Diogo Costa na baliza, atrás de um quarteto defensivo composto por Diogo Dalot, Danilo, José Fonte e Nuno Mendes, enquanto William Carvalho, João Mário e Matheus Nunes vão formar o trio de meio-campo, que apoiará os avançados Gonçalo Guedes, Cristiano Ronaldo e André Silva.

Fora da ficha de jogo, ficaram Diogo Jota, que tem vindo a recuperar de problemas musculares e ainda não treinou com a equipa, e o médio Rúben Neves, pelo que Portugal vai ter 11 jogadores no banco de suplentes, ao invés dos 12 permitidos.

A seleção portuguesa joga com o Qatar a partir das 20:15, no Estádio Algarve, em encontro particular que será dirigido pelo suíço Fedayi San.

Esta partida antecede o duelo do Grupo A de qualificação para o Mundial 2022, com o Luxemburgo, que está marcado para terça-feira, às 19h45, novamente no Estádio Algarve.

Portugal lidera o Grupo A de qualificação para o Campeonato do Mundo do próximo ano, com 13 pontos, mais dois do que a Sérvia (11), segunda colocada, e mais sete face ao Luxemburgo (seis), que é terceiro, com menos um jogo, à frente de República da Irlanda (cinco) e Azerbaijão (um), ambas já com seis jogos disputados.