Diogo Costa quer terminar apuramento de Portugal sem golos sofridos

O guarda-redes Diogo Costa assumiu esta quarta-feira que pretende terminar a fase de apuramento de Portugal para o Euro2024 de futebol sem golos sofridos, algo que seria um "conforto muito grande" e um "aviso" para os adversários.

"É algo que gostaria que fosse possível. É um objetivo, não o principal, porque esse é o apuramento. Mas, seria um conforto muito grande não sofrer até final da qualificação e acho que isso até seria um aviso para as outras seleções. Como equipa, vamos tentar que isso aconteça. Seria muito bom", afirmou Diogo Costa.

O guardião de 24 anos, que manteve a baliza a 'zero' nas últimas quatro jornadas do Grupo J, 'imitando' o que Rui Patrício tinha feito nas duas primeiras, falava aos jornalistas em conferência de imprensa, na Cidade do Futebol, em Oeiras, minutos antes de mais um treino de Portugal, que prepara o duelo de sexta-feira com a Eslováquia.

"Pensávamos que o grupo ia ser mais difícil, mas também fomos nós que o tornámos mais fácil. Sabemos que vamos apanhar uma Eslováquia motivada, já que também está a tentar o apuramento. O jogo em Bratislava foi complicado [1-0] e, sinceramente, esperamos agora o mesmo", referiu o jogador do FC Porto.

No arranque desta qualificação, o selecionador Roberto Martínez confirmou publicamente que Diogo Costa seria o dono da baliza portuguesa, à frente de Rui Patrício, o guarda-redes mais internacional de sempre pela seleção nacional (107 internacionalizações).

"É um orgulho ser o 'número 1'. É uma grande responsabilidade. Tenho um enorme respeito pelos meus colegas, pelo Rui e pelo José Sá, e quando entro em campo também os estou a representar e a jogar por eles", disse.

Portugal defronta a Eslováquia na sexta-feira, no Estádio do Dragão, no Porto, às 19:45, e, em caso de vitória, garante automaticamente a qualificação para a fase final do próximo Europeu.

"Seria um orgulho e uma alegria conseguir o apuramento neste jogo e logo no Estádio do Dragão. É a minha casa desde pequeno", lembrou o guardião nascido em Rothrist, na Suíça.

Após seis jornadas, a equipa lusa continua totalmente vitoriosa e lidera o Grupo J com 18 pontos, mais cinco do que a Eslováquia, segunda classificada. O Luxemburgo é terceiro, com 10, seguido de Bósnia-Herzegovina e Islândia, ambas com seis, e do Liechtenstein, ainda sem pontos.

Além de seis triunfos no mesmo número de partidas, a equipa de Roberto Martínez leva um registo de 24 golos marcados e nenhum sofrido.

Em novembro, Portugal fecha a fase de apuramento com uma deslocação ao Liechtenstein e a receção à Islândia.

Os dois primeiros lugares do agrupamento dão acesso direto à fase final do Euro2024, que vai decorrer na Alemanha.