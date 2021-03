Dívida de Coentrão chega a tribunal

Fábio Coentrão, atual jogador do Rio Ave, é arguido numa ação cível interposta pela operadora NOS. O processo deu entrada na quinta-feira na Relação de Lisboa e foi distribuído no dia seguinte. Sabe-se já que o processo está agora com a juiz Maria de Deus Correia, da 6ª secção. Não há ainda data para ser decidido.









A operadora NOS pede ao atleta 6750 euros. O litígio já é antigo, tendo o processo sido interposto em 2019. Esta não é a primeira ação que Coentrão tem na Justiça. Foi alvo de um processo por ser suspeito de ter tirado a carta de condução de forma fraudulenta. Na altura, o processo foi suspenso, com a condição de o atleta não cometer mais crimes.

Contactado pelo CM, Coentrão fez saber que “ganhou a ação” na primeira instância e que a NOS recorreu. “Acho que tenho razão e por isso não devo pagar”, acrescentou o jogador.





O lateral-esquerdo, de 33 anos, representa o Rio Ave, clube onde foi formado e de onde se transferiu para o Benfica em 2007/08. Foi emprestado a Nacional, Saragoça (Espanha) e aos vila-condenses. Regressou ao Benfica em 2009/10, onde se notabilizou como defesa-esquerdo. Foi transferido para o Real Madrid (2011/12), rendendo 30 milhões de euros aos cofres do clube encarnado. Voltou a Portugal em 2017 para jogar no Sporting.