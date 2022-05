Dobradinha com penálti: FC Porto bate Tondela no Jamor

O FC Porto conquistou este domingo a 9ª dobradinha ao juntar a sua 18ª Taça de Portugal ao título de campeão, após derrotar o Tondela no Jamor, por 3-1, num jogo com dois penáltis que geraram alguma polémica.









Num embate de opostos, com o campeão e uma das equipas despromovidas à II Liga, assistiu-se a uma partida de sentido único, ou seja, o da baliza de Niasse.

Os dragões apresentaram um futebol rendilhado e objetivo. Foi fácil perceber que a tática delineada por Sérgio Conceição passava por marcar cedo. Os tondelenses jogaram com a arma que tinham: o coração. Organizados a defender, fizeram da união e solidariedade a sua principal arma. Não chegou.









Leia também Pepe responsável por levar a Taça de Portugal para o avião do FC Porto. Veja o vídeo Pepê protagonizou a primeira situação de perigo, mas acabou a pedir um penálti cometido por Sagnan. O juiz mandou seguir, mas parece ter sido falta.

Não foi preciso esperar muito e o VAR voltou a ser chamado. Desta vez por uma mão de Marcelo Alves quando saltava com Otávio. Depois de ver o lance na televisão do estádio, Rui Costa assinalou o penálti, que Taremi converteu e lançou o FC Porto para mais uma conquista. No entanto, o iraniano parece estar em posição irregular.





A perder, o Tondela foi obrigado a procurar outros terrenos. Esticou a manta, mas nunca conseguiu incomodar Marchesín, o guarda-redes argentino que jogou sempre na Taça. Os 75 por cento de posse de bola explicam esta 1ª parte.





Na etapa complementar, o FC Porto manteve o pé no acelerador. Após um duelo empatado com dois episódios entre Niasse e Pepê, Vitinha aumentou a vantagem para os dragões, concluindo uma boa combinação com Pepê.









Leia também Valor de lateral na mira do Benfica dispara para 10 milhões de euros O extremo Pepê estava imparável e arrancou mais uma grande penalidade para os portistas, após um sofrer um ligeiro toque de Sagnan no ombro.

Taremi quis marcar o castigo máximo, mas rematou ao poste, desperdiçando uma situação soberana de golo.





Num dos poucos laivos ofensivos, o Tondela ainda reduziu para 2-1 por Neto Borges. Mas ainda os adeptos tondelenses celebravam nas bancadas, já o iraniano Taremi tinha reposto a vantagem em dois golos, após um passe soberbo de Otávio. Um triunfo incontestável.



Sérgio bisa na dobradinha



O técnico Sérgio Conceição tornou-se este domingo no primeiro treinador do FC Porto a ganhar por duas vezes o campeonato e a Taça de Portugal na mesma época. O treinador portista reeditou o feito que alcançou na temporada de 2019/20.





Muita alma, pouco pulmão





O Tondela, desmoralizado com a descida de divisão, não conseguiu cumprir o plano para travar o campeão. Um duelo entre David e Golias. A muralha defensiva só conseguiu resistir 20 minutos. Houve alma e coração, mas faltou tudo o resto.





Arbitragem: Penáltis com polémica

Três lances para penálti e o juiz assinalou os dois que geram polémica. No 1º, Taremi parece em posição irregular e no 2º o toque de Sagnan sobre Pepê foi leve. Aos 8’ houve penálti sobre Pepê, mas o juiz mandou jogar.





"Subia mais 300 degraus com prazer"



“Os recordes têm valor quando conquistamos títulos. Este ano conseguimos os dois mais importantes a nível interno. Estamos felizes por isso”, disse Sérgio Conceição após se tornar no primeiro técnico português a fazer duas dobradinhas e nem lhe custou subir as escadas do Jamor: “Fiz quase 20 km e subia mais 300 degraus com prazer.”





"Deixámos uma imagem positiva"



“É uma final que vamos recordar pelas coisas positivas, por ter chegado aqui. Há que desfrutar. Não conseguimos discutir o jogo até final mas deixámos uma imagem positiva”, disse este domingo Nuno Campos, técnico do Tondela, acrescentando: “Foi pena não termos conseguidos dar esta Taça aos nossos adeptos. Acreditámos até ao fim.”





Trio inspirada ajuda Taremi a resolver





o Marchesín – Não fez uma única defesa. Saída disparatada aos 34 minutos.



o João Mário – Pouco eficaz no apoio ao ataque e deixou o lateral adversário nas suas costas no golo do Tondela.



o Mbemba – Despedida em grande, sem um lance perdido e lesto nas dobras.



o Pepe – A este nível não surpreende que seja o jogador de campo mais velho de sempre a conquistar a Taça.



o Zaidu – Sem erros comprometedores, mas também pouco influente no ataque.



o Grujic – Rei e senhor do meio-campo. Recuperou inúmeras bolas, como no 3-1.



o Vitinha – Foi ele que ajudou a elevar o nível da equipa na 2ª parte. A combinação com Pepê para o 2-1 é exemplar.



o Pepê – Falhou um golo certo aos 49’, mas compensou com o passe para Vitinha marcar e o 2º penálti conquistado.



o Otávio – O melhor dragão até ao intervalo. Conquistou um penálti, fez um corte decisivo na sua área e ainda picou a bola para Taremi bisar.



TAREMI -

o Evanilson – Falhou a oportunidade que teve aos 45’+1.



o Galeno – Esforçado.



o F. Conceição – Agitador.



o Uribe – Voltou após lesão.



o Toni Martínez – Cumpriu.







Cabeça de Neto foi a única fora do sufoco





o Niasse – Muito complicativo a jogar com os pés, nunca tranquilizou a equipa. Um par de boas defesas não chega para apagar os erros.



o Tiago Almeida – Esforçado mas sem capacidade para travar o poderio adversário.



o Eduardo Quaresma – Espírito de luta e pouco mais.



o Marcelo Alves – Colocou-se a jeito para o árbitro marcar penálti com uma abordagem descuidada.



o Sagnan – Pepê aproveitou-se da sua ingenuidade para ‘cavar’ o segundo penálti da tarde no Jamor.



o Pedro Augusto – Engolido por Grujic e Vitinha.



o Undabarrena – Tal como o colega do meio-campo, nunca teve capacidade para travar o sufoco portista.



o Salvador Agra – Excelente cruzamento, para o sítio certo, para Neto Borges marcar.



o Daniel dos Anjos – Na única vez que teve bola e espaço foi lento e desajeitado.



o Rafael Barbosa – Passou ao lado do jogo.



o João Pedro – Nada mudou.



o Dadashov – Inconsequente.



NETO BORGES -





o Bebeto – Refrescou a faixa.



o Tiago Dantas – Só com ele o Tondela teve bola. O 2º melhor, a seguir a Neto Borges.



o Boselli – Mal se viu.



É certo que falhou um penálti, ao acertar no poste, mas concretizou outro e a finalização do 3-1 é divinal. Explorou sempre bem a profundidade, como no passe para golo que Pepê falhou.Não teve missão fácil perante Pepê mas foi resistindo. E ainda teve forças para ser o único a criar perigo no ataque. Além do excelente golo de cabeça, ainda acertou outra bola na trave.