Dois adeptos do Club Brugge detidos após confrontos com a polícia junto ao estádio da Luz

Dois adeptos do Club Brugge foram detidos na madrugada desta terça-feira depois de arremessarem objetos a polícias, junto ao Estádio da Luz.De acordo com fonte da PSP, alguns adeptos do Benfica envolveram-se em confrontos com adeptos do Club Brugge, tendo um deles ficado com ferimentos e sido transportado para o Hospital de Santa Maria.

O encontro entre Benfica e Club Brugge, da segunda mão dos oitavos de final da edição 2022/23 da Liga dos Campeões em futebol, realiza-se na terça-feira, pelas 20h00, no Estádio da Luz, em Lisboa.



O clube das águias procura selar o apuramento para os quartos de final da Liga dos Campeões em futebol, o que até pode conseguir com uma derrota pela margem mínima face ao Club Brugge.