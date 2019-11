Dragão aflito para vencer o Desportivo das Aves

Um golo de Marcano (13’) permitiu ao FC Porto vencer o ‘lanterna vermelha’ Desp. Aves, por 1-0, num jogo em que revelou grandes dificuldades e o resultado foi bem melhor do que a exibição.Sérgio Conceição manteve o castigo ao trio composto por Marega (nem foi convocado), Alex Telles e Zé Luís (ficaram no banco e entraram na segunda parte) desde o empate com o Rangers (1-1) para a Liga Europa. E a equipa continua a ressentir-se destas ausências.É certo que os dragões atravessam um momento de menor fulgor e o empate na Madeira frente ao Marítimo (1-1), a meio da semana, ainda não está totalmente ultrapassado. E essas carências ficaram bem patentes nas dificuldades reveladas frente ao último classificado.O jogo até parecia correr de feição. Marcano, com um remate de primeira, inaugurou o marcador logo aos 13 minutos. Mas o FC Porto não soube aproveitar essa embalagem. Em parte por culpa da arbitragem. Hélder Malheiro assinalou grande penalidade sobre Bruno Costa (24’), mas reverteu a decisão após rever o lance. Uma má opção.A vantagem era curta, mas os dragões mantinham o comando das operações, fruto de uma boa circulação de bola e um ataque avense precipitado nos remates de longa distância, quase sempre por Welinton e para fora.Os azuis-e-brancos voltaram a ter motivos para reclamar do árbitro, após Mehremic ter cortado uma bola com a mão dentro da área.Na etapa complementar, os dragões entraram menos ofensivos e pressionantes sobre a bola. O Desp. Aves acreditou e subiu no terreno, criando a incerteza sobre o resultado até ao final da partida.E o lance mais perigoso desta segunda parte pertenceu a Pepe. O defesa-central subiu alto, no canto de Alex Telles, e cabeceou para a defesa da noite de Aflalo, um estreante na Liga.Os dragões passaram mais um teste, embora tenham revelado carências preocupantes na finalização. Soares foi uma nulidade. Valeram os três pontos que permitem ficar a dois de diferença para o líder Benfica.O segredo para conquistar campeonatos e ganhar mesmo sem jogar bem. É nessa altura que têm de aparecer outros jogadores. Este domingo surgiram os veteranos Marcano, com um golo, e Pepe, com uma bola na trave.O Desp. Aves vive um problema grave. Em dez jornadas soma nove derrotas. Tem apenas um triunfo, que valeu os três pontos que exibe na tabela classificativa. Muito pouco e já despediu um treinador.Assinalou uma grande penalidade a favor do FC Porto, após um lance entre Afonso Figueiredo e Bruno Costa. Anulou, quanto a nós mal, a decisão após rever o lance no VAR. Deixou ainda passar em claro uma grande penalidade por mão de Mehremic na grande área. Bem no capítulo disciplinar.O Tuttomercato diz que o FC Porto está interessado em Gabriel Barbosa (Flamengo).O avançado maliano Marega voltou a ficar de fora, cumprindo o 3.º jogo na bancada.O Rangers, rival do FC Porto na Liga Europa, bateu o Hearts (3-0) na Taça da Liga escocesa.O Young Boys, adversário europeu dos dragões, perdeu pela 1.ª vez na Liga suíça (0-3).