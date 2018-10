Valor corresponde a mais de um terço da verba do acordo com a MEO, que é de 457,5 milhões.

A reestruturação da dívida financeira da FC Porto SAD, para o qual foi contraído um empréstimo de 100 milhões de euros junto da Sagasta, dando como garantia o contrato de direitos televisivos assinados com a MEO, elevou, no final de junho, para 169,1 milhões de euros o valor que a sociedade antecipou do contrato ...