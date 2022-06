A venda de Vitinha para o PSG complicou-se nas últimas horas. A intransigência do FC Porto em querer receber os 40 milhões da cláusula de rescisão a pronto pagamento está a dificultar o negócio, sabe o CM.



Quando já havia entendimento entre jogador e clubes, eis que o emblema parisiense fez saber que só quer pagar no imediato 20 milhões de euros e os restantes 20 milhões no próximo ano.









