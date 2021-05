Dragão sofre para ganhar frente ao Famalicão

O FC Porto regressou esta sexta-feira às vitórias com um triunfo sofrido sobre o Famalicão (3-2), antes do clássico com o Benfica, que será decisivo na luta pelo título com o Sporting, que soma mais três pontos, mas joga hoje.Sérgio Conceição mexeu e até estreou o filho Francisco a titular. Tirou Sérgio Oliveira para o poupar de um quinto amarelo a pensar no clássico, mas o azar bateu-lhe à porta, com uma lesão muscular de Corona na perna esquerda. Mas já lá vamos.É que antes da lesão, num lance em que dominou a bola, Corona contribuiu de forma decisiva para o golo portista, quando fez um passe longo para Taremi, que assistiu Toni Martínez (outra novidade no onze) no 1-0. O golo, que devia impulsionar os dragões para um triunfo fácil na perseguição ao Sporting, tornou-se num peso demasiado grande para a equipa. O FC Porto baixou linhas e deixou o adversário crescer. Diogo Leite, que substituiu o castigado Pepe, fez uma falta à entrada da área. Ivo Rodrigues, com um pontapé de livre certeiro, fez o empate, com culpas para Grujic, que não saltou na barreira, e para Marchesín.Na etapa complementar, os dragões cresceram no ataque e beneficiaram de um penálti cometido pelo ex-dragão Diogo Queirós, que pontapeou Taremi. O iraniano não perdoou na conversão e fez o 2-1. Estava desbloqueado o jogo e o tento da tranquilidade chegou pela cabeça de Grujic (71’). Mas este dragão treme com facilidade e sofreu bastante na fase final, depois do golo de Anderson.O Conselho de Disciplina da FPF rejeitou esta sexta-feira o recurso de Sérgio Conceição. O treinador do FC Porto, que continua suspenso por 21 dias até 16 de maio, assistiu ao jogo na bancada do Dragão.À data de hoje, o FC Porto teria garantidos 39,6 milhões de euros com a entrada na fase de grupos da Champions da próxima época. É apenas 1,1 M € a mais do que o Benfica teria direito (38,5 M €) se participasse.Os avançados do FC Porto cumpriram. Taremi esteve endiabrado. Assistiu Toni Martínez no primeiro golo e marcou o segundo golo de penálti. Tem cinco golos nos últimos seis jogos.O ex-jogador do FC Porto foi displicente na abordagem ao lance com Taremi. Tinha os olhos na bola e quando a tentava pontapear acertou entre as pernas do iraniano. Penálti claro.Nuno Almeida teve uma arbitragem segura. Bem ao validar o primeiro golo portista e ao assinalar a grande penalidade sobre Taremi. Boa decisão no golo de Anderson, pois Diogo Leite está a colocá-lo em jogo.- Sem Marega, coube-lhe ser o apoio aos médios a construir jogo. Cumpriu com distinção, assistiu Martínez e ainda marcou o penálti por si conquistado.– Ficou parado a ver a bola entrar no livre que deu o empate ao Famalicão.– Excelente cruzamento para Taremi assistir Toni Martínez no 1-0. Saiu lesionado.– Com Pepe ausente, foi o líder da defesa.– Má abordagem no lance que deu o livre do empate aos visitantes.– Começou à esquerda do setor defensivo e depois passou para a direita. Cumpriu nos dois lados.– Limpou tudo no miolo. Fez o 3-1 com um excelente cabeceamento.– Um mouro de trabalho. Podia ter marcado aos 54’ mas o remate saiu muito ao lado e por cima.– Ao fim de dez jogos como suplente, fez a estreia a titular. Desastroso, saiu ao intervalo.– Sem Sérgio Oliveira, foi dele a batuta do ataque. Marcou o livre para o 3-1.– Eficaz, aproveitou passe açucarado para marcar o 1-0.– Nota-se que não está a 100% fisicamente.– Tentou acelerar o jogo. Nem sempre o fez bem.– Entrou para não perder ritmo.– Sem influência.– Nada fez.