Dragão tenta roubar Lucas Veríssimo ao Benfica

O FC Porto está a tentar desviar Lucas Veríssimo do Benfica. Ao que o CM apurou, os dragões voltaram à corrida pelo central do Santos esta semana e oferecem melhores condições ao clube brasileiro do que os encarnados.Os azuis-e-brancos estão na disposição de pagar os mesmos 6,5 milhões de euros que as águias colocaram em cima da mesa, mas pagam em apenas duas tranches e num prazo máximo de três meses, o que permite aos paulistas evitarem custos com a antecipação de verbas. O FC Porto aceita pagar metade dos 6,5 M € quando a transferência do defesa for efetivada, em janeiro de 2021, e a restante metade já em março do próximo ano. O Benfica apenas admite pagar no imediato uma taxa de empréstimo de 1,5 M €, com os restantes 5 M € pagos em quatro tranches iguais entre 2022 e 2025.O interesse portista deve-se à forte possibilidade de Diogo Leite ser transferido no mercado de inverno, por uma verba nunca inferior a 15 M €, sabe o CM. Além disso, a lesão no pé de Pepe aconselha cautela, tal como é uma incógnita a forma como Marcano vai voltar a competir após longa lesão.Quanto ao Benfica, apesar da ameaça portista, não pondera alterar a proposta por Lucas.